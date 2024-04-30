«Турист» – уютная московская гостиница с комфортабельными апартаментами разной ценовой категории. На территории комплекса расположено шесть корпусов, есть парковая зона и стоянка для личного автотранспорта. Для удобства гостей в каждом номере предусмотрен телевизор, холодильник, телефон, ванная и доступ в интернет. Ты сможешь арендовать ресторан, чтобы устроить вечеринку, или воспользоваться конференц-залом для организации деловой встречи. В отеле есть прачечная самообслуживания, камера хранения, сейф, гладильная комната и продуктовый магазин. Для бронирования мест достаточно указать количество посетителей и период проживания. Благодаря специальным предложениям ты сэкономишь внушительную сумму денег! У нас опубликованы все промокоды в гостиницу «Турист» за апрель - май 2024 года. Список часто дополняется очередными актуальными акциями. Применяй их и получи скидку или бонус!

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