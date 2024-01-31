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Купоны и промокоды «Азбука Вкуса»

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Отзывы покупателей

Во-первых, в азбуке вкуса все свежее и красивое - и желудок, и глаз радуется. Во-вторых, в ассортименте есть позиции, и их много, которые не встретишь в других магазинах города. И в-третьих, персонал супер приветливый и всегда готов помочь, даже если ты не выглядишь, как человек с толстой пачкой денег. Ну, конечно, цены там соответствующие.

  • Ира
  • 25.10.2016

Для меня азбука - это мир хорошей жизни,я не всегда могу позволить себе туда ходить, т.е. бываю там 2-3 раза в месяц. Честно, рада была бы забегать туда чуть ли не каждый день, готовя осьминога на ужин во вторник, а в пятницу запекаясвежую мраморную говядину с розмарином, предвкушая аппетитнейший десерт. Пока позволяю себе умеренные покупки, сочетая их со скидками по вкусомании (это их приложение, кстати в нём есть и рецепты отдельно, кто кулинарит - много интересного).

  • Карина
  • 31.12.2015
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