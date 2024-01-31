Голоден? Попробуй «Пиццерийку» – ресторан со вкусной выпечкой. В ассортименте тебя ждут разнообразные пиццы трех размеров – в каталоге можно отыскать сладкую, вегетарианскую и рыбную, кальцоне, хачапури и шаурма, пирожки и слойки, морсы и другие напитки. Более десяти точек расположено в городах Мурманской области. Покупай комбо-наборы на большие компании и экономь. Большое количество акций подарит тебе большой выбор и приятную выгоду. Установи приложение и пользуйся дополнительными спецпредложениями. За каждую покупку начисляются бонусы – оплачивай ими дальнейшие заказы. Вся доставка – абсолютно бесплатна, среднее время от тридцати минут. Выбирай из раздела «Популярное» – не ошибешься. Активируй промокоды на скидку «Пиццерийка» за январь 2024 года при заказе и получай значительное снижение его стоимости. Ешь вкусно и сытно прямо дома, даже когда лень готовить!

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