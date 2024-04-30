Промокоды и купоны «Столплит» апрель 2024
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Отзывы покупателей
С недавних пор начала всю мебель заказывать в интернет магазине, так как это оказалось очень удобно. Давно искала большой компьютерный стол с надстройкой, ну и конечно по приемлемой цене. Искала долго и нашла только на столплит. Товар оказался на складе, в течении недели предложили доставить, договорились о дне доставки, накануне позвонили, уточнили, и на следующий день за час до доставки тоже позвонили и уточнили все ли в силе. Товар доставили без задержек, персонал вежливый, доброжелательный. Стол собрали, мне очень понравился, то, что я искала.
- Алена
- 29.09.2014
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