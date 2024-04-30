Кафе «Темаки» предлагает японскую и европейскую еду с доставкой до двери. В онлайн-меню тебя ждут классические мясные и вегетарианские пиццы, а также другие разновидности этого популярного блюда. В ассортименте есть обычные и острые суши, wok с рисом и лапшой, горячие закуски, напитки и многое другое. Клиентам доступны различные способы получения: выдача в фирменных пунктах и курьерское обслуживание. Возможен расчет банковской карточкой, электронными кошельками или наличными деньгами. С помощью личного кабинета можно ускорить оформление заявок, просматривать историю обращений и контролировать статус заказа. Купоны на скидку и промокоды «Темаки» за апрель - май 2024 года обеспечат максимальную выгоду при оплате! Все специальные предложения сервиса размещены на нашем сайте. Не упусти возможность, выбери подходящую акцию из перечня и активируй ее, чтобы сэкономить крупную сумму!

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