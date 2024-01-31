Создатели магазина Boardriders выступают за активный образ жизни и объединяют вокруг себя людей, увлеченных катанием на досках – скейтбордингом, сноубордингом, серфингом. «Боардридерс» – мировая сеть лучших досочных маркетов. Огромный выбор одежды, обуви и аксессуаров самых известных брендов, широкий ассортимент досок и атрибутики для катания – этим известен уникальный бренд. Здесь подберут себе экипировку не только взрослые, но и дети. На brd.ru все, кто любит спорт, найдут себе что-нибудь по душе. Заказы здесь принимаются круглосуточно, а получите вы свою покупку в максимально короткий срок. Оплату можно совершить разными способами: наличными, банковскойкартой или электронными деньгами. Товары из каталога магазина станут еще доступнее с купонами и промокодами Boardriders за январь 2024 года. Получайте скидки и участвуйте в акциях!

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