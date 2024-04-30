«Пушок» – это онлайн-зоомагазин с отличными домиками, коврами, лежанками, когтеточками и комплексами для кошек и котов. Все изделия компания создает самостоятельно и ручается за качество и экологичность своей продукции. В работе бренда используются разнообразные материалы: дерево, ковролин, джут, мех, сизаль, хлопок. Ассортимент широк и позволяет подобрать нечто подходящее и уникальное именно для твоего питомца. Доступна услуга индивидуального дизайна под запрос, а также перетяжка столбиков. По г. Москве и г. Санкт-Петербургу действует курьерская доставка, доступна услуга подъема на этаж и сборки. Транспортировка возможна и в регионы, а также есть опция самовывоза со склада. Позаботься о своем любимце и обеспечь ему непревзойденный уют и досуг. А наши промокоды «Пушок» за апрель 2024 года при использовании подарят скидку и позволят значительно сэкономить.

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