«Аптеки Плюс» (ранее – «Аптека 63 Плюс») – крупная фармацевтическая сеть. В каталоге представлен большой выбор лекарств и биологически активных добавок, косметики, гигиенической продукции, медицинских приборов, ортопедии и лечебного трикотажа. Кроме того, ты сможешь приобрести готовые аптечки, перевязочные средства, подгузники, детское питание и многое другое. У тебя есть возможность оформить доставку товаров на дом. Воспользуйся навигацией, чтобы оперативно найти нужный препарат по наименованию или категории! Заявки принимаются на фирменном сайте и в приложении для мобильного телефона. Используй промокоды и купоны на скидку «Аптеки Плюс» («Аптека 63 Плюс») при оплате и сэкономь существенную сумму! На этой странице размещен актуальный список выгодных предложений. Купоны и промокоды «Аптеки Плюс» («Аптека 63 Плюс») за январь 2024 года обеспечат тебе приятные скидки или подарки от продавца! Изучай действующие акции и применяй оптимальные варианты!

Подробнее Скрыть