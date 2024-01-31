VORON – сервис аренды автомобилей бизнес-класса. Скачай фирменное приложение на свой смартфон, заполни анкету, дождись активации и получи доступ к парку статусных машин! Тебя ждет большой выбор транспортных средств премиального уровня без надписей и опознавательных знаков! У тебя есть возможность забрать авто самостоятельно или указать на карте место для его доставки. Перед использованием необходимо внести депозит. Встроенный таймер поможет тебе контролировать расходы во время поездки. Оплата производится с привязанной банковской карточки, а стоимость услуги зависит от выбранного тарифа. Сотрудники службы поддержки оперативно проконсультируют тебя по телефону горячей линии! Сэкономь деньги благодаря действующим акциям! В нашем каталоге ты найдешь актуальные коды «Ворон» за январь 2024 года. Применяй их при оформлении заявки и активируй скидки или бонусы!

Подробнее Скрыть