«Жиши» – это популярный ресторан, который предлагает гурманам быструю доставку любимых блюд на дом и в офис. Меню заведения включает в себя стандартные и запеченные роллы, фирменные салаты и пикантную китайскую лапшу, оригинальные супы и соблазнительные десерты. В обеденное время воспользуйтесь специальным конструктором ланчей. Заказывать вкусную еду можно не только на сайте, но и с помощью удобного мобильного приложения. Вас наверняка впечатлят также регулярные обновления ассортимента и интересные акционные предложения. Эксклюзивные промо-коды «Жи-Ши» позволят вам радовать себя изысканными японскими лакомствами, приготовленными талантливыми кулинарами. Мы с радостью поделимся с вами актуальной информацией об акциях кафе. Активировать купоны и промокоды «Жи-Ши» за январь 2024 года необходимо при подтверждении заказа.

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