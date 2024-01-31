«Конаково Ривер Клаб» предлагает различные виды отдыха на природе. Ты сможешь провести выходные в курортном отеле или приобрести дачу на берегу живописного водоема. Любителям городской суеты доступно активное времяпрепровождение в загородном клубе, а поклонникам тишины – рыбалка, охота, сбор грибов и экотуризм. На территории комплекса работают SPA-студия, салон красоты и яхт-клуб. Компания предоставляет в аренду спортивный инвентарь и помогает организовать корпоративные мероприятия. Для маленьких гостей предусмотрен детский центр, мини-зоопарк, ранчо и развлекательные площадки. Забронировать проживание можно на официальном сайте. Сэкономь бюджет и отдохни на выгодных условиях! Мы собрали для тебя список актуальных предложений и акций. Используй купоны и промокоды «Конаково Ривер Клаб» за январь 2024 года при оформлении заказа. Получай скидки и подарки!

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