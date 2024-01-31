Промокоды на скидку «Буквоед»
Активные купоны и промокоды «Буквоед» январь 2024
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Отзывы покупателей
Парень заказал какую-то редкую книгу по астрономии на День Рождения. Я полезла на сайт Буквоеда: знаю, что у них ассортимент широкий. Нашлась, причем через интернет по промокоду было даже дешевле, чем в магазине. Заказ укомплектовали и доставили буквально через пару дней. Супер!
- Вероника
- 23.01.2019
Как я балдею от этого места. Обожаю заходить в этот магазин, просто листать книги, нюхать переплеты, пить кофе, делать селфяшки. Отличный магазин для похода с друзьями.
- Юля
- 30.09.2018
Самый мой любимый магазин! Обожаю это место. Где еще можно взять любую понравившуюся книгу и посидеть с ней в кафе, не выходя из магазина. А сувенирка там вообще убойная.
- Янина
- 23.09.2018
Устраивают цены в Буквоеде, ассортимент товаров. Оформление заказа выполнить не очень сложно. Хорошо присмотреть скидочный код – тогда можно неплохо сэкономить. Хотя цены здесь и так доступные, лучше, чем в других магазинах. Доставку выполняют быстро. Закупки делаю для своих детей и для племянников. Заказы делаю регулярно, чего и другим желаю!
- Снежана
- 09.09.2018
Ассортимент в Буквоеде большой, но вот цены довольно сильно "кусаются". Но приятно, что на сайте можно заказать часто со скидкой то, что в магазинах сети продается по "обычной цене". Часто при покупке книг покупаю разные штучки для творчества.
- Кристина
- 19.12.2017
Много читаю, поэтому «Буквоед» - мой любимый сайт для заказа новой литературы. Честно говоря, никогда больше двух книг не заказывала: только то, что необходимо, укладывается в мой скромный бюджет. Но вот так получилось, что я впервые удачно попала на Черную Пятницу и обеспечила себя книгами минимум на полгода. Акция очень выгодная: к скидкам добавляются промокоды, поэтому вместо обычного заказа из двух книг взяла за эту же сумму еще четыре. На почту пришла посылка как обычно, без задержек и в хорошей упаковке. Очень довольна такой покупкой!
- Анжела
- 29.11.2017
Ассортимент у "Буковеда" довольно большой. Можно найти как нужные книги, так и разнообразные товары для хобби, канцелярию. Что не радует, так это довольно высокие цены. Если заказывать через интернет-магазин, покупка выходит немного дешевле. Доставку заказа можно оформить бесплатно до ближайшего магазина или за 200 рублей курьером на дом.
- Яна
- 21.03.2017
Книги очень редко покупаю, но канцелярию и подарки чаще. Очень оригинальные товары и канцелярия, которую не найти в других магазинах. Целый альбом своими руками создала благодаря Буквоеду! Оригинальные блокноты, записные книжки многим друзьям дарила - все довольны. Универсальный и креативный подарок. Магазин прям пропитан интересными идеями, литературой и творчеством, душевное место.
- Инга
- 21.11.2016
Искала книжку. В пару книжных зашла - нет. Полезла в интернет, книжка тут же нашлась в интернет-магазине Буквоед. И знаете что? Оказывается диапазон цен в розничной сети достаточно широкий. Я думала, что в сети цена - фиксированная, а получается, можно в одном Буквоеде купить эту книжку на полторы тысячи дороже, чем в другом!! И в интернет-магазине, оказывается, цена ниже всего. Теперь все время заказываю в интернет, очень удобно. Беру самовывоз из магазина, который по дороге, и экономлю деньги:))
- Наталья
- 09.11.2016
Мне очень нравится, что в буквоеде можно сделать заказ через сайт и они привезут заказ в ближайший магазин совершенно бесплатно. А еще покупки через интернет дешевле, чем в розничных магазинах. Наличие количества товаров магазинов всегда дублируются на сайте. Еще радует бонусная система) Большое количество различных акций еще больше мотивирует на покупки! очень приятно, когда магазин идет в ногу со временем.
- Лина
- 23.09.2016
Заказывала книги пару раз, так как цены были ниже, чем в других магазинах и, как и всегда, ниже, чем в розничном магазине. Забирала из магазина сама, нашли все быстро, обслужили с улыбкой, ни одного плохого слова сказать не могу. Сайтом пользоваться удобно, нужную книга нашла очень быстро. Собственно, планирую в будущем заказать еще.
- Светлана
- 14.09.2016
Заказывала один раз книгу - нужна была в подарок срочно, нашлась в Буквоеде, и обещали быструю доставку. Действительно, пришла быстро (забирала в магазине), причем цена ниже, чем в обычном розничном магазине.
- Елена
- 11.04.2016
Я часто смотрю книги в самом магазине, а потом покупаю на сайте со скидкой:)). Можно покопаться и найти даже те книги, что сняли уже с продажи даже в самом буквоеде. Все довольно просто - выбираю книгу, выбираю магазин,в котором хочу ее получить - и вуаля!), никаких поисков. Можно и домой заказать, как больше нравится:). Из минусов, мне кажется, только скорость поиска книг- если заказали что-то редкое, приходится подождать, пока привезут, а так обычно все доставляют быстро. Ну и цены,особенно в центре, порой просто зашкаливают. Вот да,кстати, в интернете они пониже:)))
- Камилла
- 02.12.2015
Обычно покупаю канцтовары и книги в розничном магазине, но однажды пришлось заказать книгу в интернет-магазине с доставкой. Все оказалось очень хорошо организовано, книгу привезли в оговоренные сроки, все очень быстро, сайтом пользоваться удобно, представлен весь ассортимент, который есть в наличии, поэтому нет необходимости бегать и искать нужные товары по магазинам. Понравилось также то, что цены в интернет-магазине несколько ниже розничных цен в обычных магазинах сети.
- Мария
- 16.10.2015
Информация о магазине «Буквоед»
КАК АКТИВИРОВАТЬ ПРОМОКОД «БУКВОЕД»Совершайте выгодные покупки в одном из крупнейших книжных магазинов России с купонами Promokodus! Выбирайте подходящее специальное предложение от «Буквоеда» и оформляйте заказ с помощью нашей пошаговой инструкции.
- Кликните на кнопку «Открыть купон» рядом с описанием акции. Выделите и скопируйте открывшийся набор символов.
- Зайдите на сайт www.bookvoed.ru. В каталоге найдите интересующий вас товар. Под его фотографией и названием нажмите на кнопку «Купить».
- В следующем окне вы увидите подробную информацию о нужной позиции. Ознакомьтесь с характеристиками товара и повторно подтвердите намерение его приобрести.
- После того, как аналогичным образом вы добавите все необходимое в список покупок, переходите к оформлению нажатием кнопки «Корзина» в верхнем правом углу страницы. Перед вами откроется выбранный перечень.
- В этом же окне вы увидите предложение ввести промокод. Вставьте скопированный ранее набор символов в соответствующее поле. На данном этапе вы также можете авторизоваться или зарегистрироваться в качестве нового клиента. Нажмите на кнопку «Перейти к оформлению».
- Укажите своё имя, адрес электронной почты и контактный телефон, если вы не вводили логин и пароль. Подтвердите свою дееспособность и принятие условий пользовательского соглашения.
- Ознакомьтесь с возможными вариантами доставки и выберите тот, который вам подходит.
- Определите удобный способ оплаты.
- Если у вас есть какие-либо дополнительные пожелания, оставьте их в поле «Комментарии». После заполнения всех перечисленных форм нажмите кнопку «Заказать». Вы увидите подтверждение заказа и информацию, которая понадобится вам для его получения. Оформление завершено!