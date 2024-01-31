Хочешь приятно и интересно отдохнуть? «Русь» – это лучшие туры с экскурсиями по всей России с выездом из Москвы. В ассортименте есть не только однодневные и корпоративные варианты, но и речные круизы. Отправляйся по городам Золотого кольца или в другое интересное направление. Выбирай удобные дату, маршрут, длительность и транспорт. Оплачивай на сайте, в офисе или курьеру, доставка по городу в пределах МКАД осуществляется бесплатно. Поездка обязательно принесет тебе много радости и новых впечатлений. Питание и отели включены в цену. Подписывайся на email-рассылку и получай все свежие новости и уникальные предложения на почту. На все вопросы с удовольствием ответит менеджер по телефону или в Whatsapp. А при оплате подобранного тура активируй промокоды и купоны «Русь» за январь 2024 года для снижения стоимости. Подними себе настроение и запланируй качественный отпуск!

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