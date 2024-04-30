Суши-бар «Тунец» предлагает популярные блюда западной и азиатской кухни. В меню есть роллы с курицей, крабовым мясом, рыбой, тигровыми креветками, авокадо и прочими свежими ингредиентами! Ты сможешь заказать вегетарианскую еду, поке, ароматную пиццу, бургеры, газированные напитки и многое другое. Заявки принимаются на фирменном сайте и в приложении для смартфона, а также через оператора. Среднее время ожидания курьера составляет 30-60 минут. Клиенты сети могут присоединиться к бонусной программе, возвращать часть потраченных средств в виде кешбэка и тратить их на будущие покупки. Многочисленные акции продавца помогут сэкономить значительную сумму денег! Список всех новых предложений компании ты найдешь на этой странице. Не упусти шанс, выбери оптимальные промокоды в суши-бар «Тунец» за апрель - май 2024 года и применяй их, чтобы получать скидки и подарки!

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