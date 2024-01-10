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Отзывы покупателей

Хороший магазин, нравится, есть акции, скидки,, мы уже приобрели ни один тавар, покупками давольны,, консультанты мололцы!

  • Светлана
  • 22.11.2021

Неплохой магазин с адекватными ценами на товары,понравилось обслуживание - консультанты помогли сориентироваться в выборе товара, рассказали об использовании товара. Долго принимали и обрабатывали заказ, перезвонили часа через три. Товар хороший, без поломок, качественный. Претензий нет.

  • Слава
  • 13.10.2015
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