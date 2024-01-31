Strava – приложение для контроля физической активности. Сервис актуален для бегунов и велосипедистов. Вся информация о тренировках хранится в онлайн-базе. Пользователи могут устанавливать цели, сравнивать свои достижения и общаться в чате с единомышленниками со всех уголков мира. Тематические клубы компании объединяют спортсменов с общими интересами. В базу данных загружены готовые дороги и тропы в разных городах и странах. Оформи длительную подписку и получи доступ к новым возможностям, в том числе анализу пульса, тренировочному журналу, планированию маршрута и другим опциям. Специальные предложения помогут сэкономить при покупке абонемента! На этой странице тебя ждут промокоды (promo codes) Strava («Страва») за январь 2024 года. Выбирай оптимальные варианты, применяй их при оплате заказа и пользуйся дополнительным функционалом на выгодных условиях!

Подробнее Скрыть