«Альфа-Инвестиции» – финансовый сервис для частных клиентов. Скачай мобильное приложение, открой счет и начни инвестировать в перспективные инструменты! Пользователям услуги доступны тысячи ценных бумаг: акции, облигации, паи инвестиционных фондов и ETF. Ты сможешь пополнять баланс без комиссии, покупать валюту по выгодному курсу и пользоваться бесплатными рекомендациями опытных биржевых аналитиков. Компания предлагает несколько тарифных планов. Выбор пакета зависит от объема вложений и твоей активности на рынке. Клиенты могут оформить ИИС или выбрать готовые продукты – доверительное управление капиталом и структурные ноты. Хочешь получить скидку на обслуживание или другой приятный бонус? На нашем сайте ты найдешь промокоды «Альфа-Инвестиции» за январь 2024 года. Изучай действующие предложения и применяй подходящие варианты, чтобы пользоваться дополнительными привилегиями! «Альфа-Инвестиции» действует на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000 от 07.12.2000 года, выданной ФКЦБ РФ.

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