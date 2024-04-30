Собираешься заказать обед, ужин или комбо для веселого мероприятия? В сети «Суши Да Пицца» ты найдешь множество идей для очередного приема пищи или банкета! В меню есть первые и вторые блюда, фирменные роллы, пироги, хачапури и различные закуски. Ты также сможешь приобрести бургеры, десерты, пикантные соусы, напитки и многое другое. Оставить заявку поварам можно на сайте, в мобильном приложении или по телефону. Курьер привезет покупку, тщательно соблюдая все требования к транспортировке горячей и холодной еды. Участие в бонусной программе позволяет клиентам накапливать баллы и оплачивать ими часть стоимости заказа. Интересуешься другими актуальными предложениями продавца? Обрати внимание на промокоды «Суши Да Пицца» за апрель 2024 года, представленные на этой странице! Изучай список акций, пользуйся подходящими вариантами при оплате и получай скидки или подарки!

Подробнее Скрыть