Купоны и промокоды «Акула»
Активные купоны и промокоды Acoola январь 2024
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Отзывы покупателей
Все началось с того, что доча увидела по телевизору рекламу и ей захотелось такую же кофточку как там. Зашли на сайт, нашли ее (и кстати еще пару вещичек по ходу). Заказали, дождались доставку. Так как одежду покупали несколько месяцев назад, могу смело сказать, что в носке вещи выдержали себя, после стирке не сели и не растянулись. Покупкой довольна!
- Карина
- 12.05.2015
Вещи довольно интересны, качество хорошее - порадовало. Ценники вполне нормальные, покупала куртку и пару футболок сыну.Оформила заказ, выбирала конечно долго) От такого выбора глаза разбегаются). Вообщем доставили оперативно, все проверила, расплатилась и забрала заказ. Буду заказывать тут еще
- Татьяна
- 25.04.2015
заказывала дочке джинсы. Заказ пришел как и обещали -точно в срок. Понравилось качество материала, джинсы модели скинни, нравиться что в магазине Acoola одежда по последним модным тенденциям - это смотрится великолепно). Потом несколько раз заказывала еще (несколько кофточек и куртку на осень), проблем не возникло)
- Алиса
- 19.03.2015