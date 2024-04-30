Интернет-магазин «Уральский Дачник» предлагает продукцию проверенных селекционных хозяйств. На сайте представлен широкий ассортимент семян цветов и овощей, а также саженцев плодово-ягодных деревьев и кустарников. В продаже есть луковичные растения, газоны, удобрения, средства от вредителей, косметика, экологичные продукты и многое другое. В распоряжении компании – собственная лаборатория, ее сотрудники постоянно контролируют посевные качества всех товаров. Ты сможешь оформить доставку своего заказа в любой российский регион. Забрать посылку можно в почтовом отделении или пункте выдачи. Доступен расчет наложенным платежом и картами. Хочешь сэкономить солидную сумму? Обрати внимание на промокоды «Уральский Дачник» («Семена 74») за апрель - май 2024 года, собранные на этой странице. Применяй подходящие варианты и получи внушительную скидку или приятный подарок!

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