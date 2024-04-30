Хочешь наконец убедиться, что физика – это просто и даже интересно? Приглашаем тебя в музей экспериментальных наук «Экспериментаниум» – да-да, такие бывают! Купить или забронировать билеты можно прямо на сайте. Здесь тебя ждут занимательные экскурсии, шоу и мастер-классы, образовательные программы. А также можно даже организовать праздник. В «Экспериментаниум» теперь можно попасть и по «Пушкинской карте». В здании музея также есть специальный магазин научными и развивающими товарами для детей и взрослых. А на первом этаже расположено кафе, чтобы выпить чашечку чая и отдохнуть от захватывающих экспериментов. Срочно беги и выгодно приобретай билеты на представления с нашими купонами на скидку и промокодами «Экспериментаниум» за апрель - май 2024 года. Веди друзей, детей и родных, просвещайтесь и узнавайте новое вместе. Погрузись в удивительный мир понятной науки.

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