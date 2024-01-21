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Промокоды «Деливери»

Активные купоны и промокоды «Деливери» январь 2024

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Отзывы покупателей

Хороший сервис, доставляет за 15 минут. Всё отлично!

  • Андрей
  • 11.08.2023

Частенько пользуюсь услугами Delivery Club. Можно взять бургер из "Фарша", гирос из греческого ресторана и десерт из "Шоколадницы" всего в несколько кликов. Привозят быстро, еда ещё теплая, причем никаких комиссий и наценок. Использовал промокод при последнем заказе и получил вкусный подарок. Сервис – огонь!

  • Сергей
  • 08.02.2019

Сервис отличный, приложение меня вообще радует, постоянно захожу и что-то да заказываю) и баллы на покупку накапливаются, потом можно на еду потратить. Мелочь, а приятно))

  • Рита
  • 18.12.2017

Хороший сервис, доставка немного дольше, чем хотелось бы, но привозили все свежее и горячее. Часто на почту приходят промокоды на приятные скидки)) Радует, что можно заказать не только бургеры/пиццу/суши, но и здоровую еду из других ресторанов. Для меня Деливери - выход из ситуации, когда лень готовить или идти в ресторан)

  • Алина
  • 22.06.2017

Удобный сайт, огромный выбор на любой вкус, быстрая доставка - это всё деливери клаб. На самом деле часто заказываю еду через этот сайт и всегда все привозят вовремя. Не знаю откуда столько негатива, возможно мне просто везет)) нравится их бонусная система и постоянные акции и скидки) хоиь я и не бабушка, но я тоже рекомендую ;)

  • Алина
  • 23.09.2016

Заказываю на деливери, когда хочу попробовать новые рестораны или просто найти что-то интересное. Нравится, что представлено много видов кухни, можно выбрать то, что хочется, или понять, а чего же, собственно, хочется. Хорошая система бонусов. С самой доставкой проблем никогда не возникало. Сайт удобный и понятный, у меня даже далекий от компьютеров папа разобрался с первого раза.

  • Уля
  • 21.09.2016

Заказывала пару раз, понравился большой выбор, глаза разбегаются от разнообразия, на сайте легко ориентироваться даже если никогда раньше не заказывал в интернет-магазинах. Заказы всегда формировались правильно, ничего не потеряли и не перепутали, но почему-то не сообщали о статусе заказа, было даже не понятно, принят ли он, и выяснялось это только когда курьер звонил в дверь). В остальном удобный сервис в плане выбора еды - не надо искать ее по разным сайтам, есть система бонусов, информация об интересных предложениях от кафе.

  • Мария
  • 17.12.2015

Пользовался много раз, сам Деливери следит за выполнением заказа, если что - звонят, помогают разобраться. Была ситуация, что для подтверждения заказа звонили, когда я был в лифте и связи не было, в итоге похоже заказ отменили, т.к. я не взял трубку, но Деливери сам дозвонился, уточнил ситуацию и разрулил. Заказы в службу доставки ресторана обычно передаются корректно, сам сайт средненький, не оч точно распределены рестораны, например, в СПб из ресторана Пиколини могут привезти на Гражданку, а Деливери его не предлагает при поиск ресторанов по адресу. У некоторых блюд нет картинок, описания хромают. Но в целом неплохо, поставил бы 4, пользоваться можно :)

  • Максим
  • 16.12.2015

У сайта есть как плюсы, так и минусы. Из плюсов - разные виды еды собраны в одном месте, есть поиск по различным видам кухни, система бонусов (можно получить бесплатное блюдо или другие товары и услуги за баллы), Минусы: не особо удобная навигация, иногда не звонят о подтверждении заказа и нельзя сообщить оператору, с какой купюры сдача, поэтому курьер в итоге в шоке от крупных купюр, не во всех ресторанах есть еда за баллы. Качество еды во всех ресторанах оценить не могу, в тех, где заказывала, оно устроило, все свежее, качественное.

  • Ирина
  • 09.12.2015
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Информация о магазине «Деливери»

Вкусная доставка от «Деливери»

«Деливери» (ранее «Маркет Деливери», Delivery Club)– популярный сервис доставки готовой еды на основе единой системы заказов. В его базе собраны сотни кафе и ресторанов, суши-баров, пиццерий и кофеен. За 10 лет работы к клубу примкнуло несколько десятков миллионов участников в 90 городах по всей России. Организовать дружескую вечеринку, сытный семейный ужин или легкий обед в офисе теперь легко. Принцип работы сервиса прост: пользователь может заказывать блюда из различных заведений общественного питания в одном окне, при этом вся контактная информация вводится однократно, а услуги сайта абсолютно бесплатны. Кроме того, на market-delivery.yandex.ru есть возможность сравнивать цены разных ресторанов, оставлять отзывы и оценивать качество работы доставщиков. Цены на еду такие же, как на страницах компаний партнеров, все скидки и промоакции дублируются. С мобильным приложением «Деливери» для смартфонов на iOS и Android оформлять заказы можно из любой точки вашего города, не отрываясь от основных дел. За каждый заказ через «Личный кабинет» начисляются баллы, которые обмениваются на вкусные призы или скидки у партнеров. А с помощью секретных промокодов вы получите дополнительные блюда или дисконт на покупку.

Ассортимент службы доставки «Деливери»

Сервис сотрудничает с более чем 5500 кафе и ресторанов готовых блюд, среди которых «СушиШоп», Burger King, «FARШ», «Чайхона №1», GyroGrill, «Харбин», «Кофе Хауз», Mollie’s, «Пироговый дворик» и другие. С помощью «Деливери» можно заказать:

  • пиццу с различными наполнителями (вегетарианскими, острыми и сладкими) на тонком или пышном тесте;
  • суши и роллы (классические, запеченные, острые, десертные), а также сеты с ними;
  • WOK – рисовую, гречневую или яичную лапшу в коробочке с мясным или овощным наполнителем и соусом;
  • шашлыки из баранины, свинины, курицы, рыбы или говядины с гарниром и овощами;
  • шаурму и фалафель в лаваше, пите или на тарелке;
  • осетинские и русские пироги с сытными и сладкими начинками;
  • бургеры, картофель фри и айдахо, куриные крылышки, наггетсы, голени, гренки, луковые кольца и другой фастфуд.

Кроме того, здесь можно заказывать супы, салаты, пасту, хот-доги, десерты и напитки. С помощью сервиса вы сможете легко организовать праздник, бизнес-ланч или завтрак. Большим компаниям придутся по вкусу всевозможные комбо-наборы, а экономных клиентов порадуют частые акции и эксклюзивные промокоды. В ресторанах, сотрудничающих с «Деливери», представлены блюда японской, китайской, индийской, русской, грузинской, украинской, итальянской, мексиканской, вьетнамской и паназиатской кухонь. В списке партнеров есть как бюджетный фастфуд, так и заведения среднего и высокого ценового сегмента.

Как сэкономить на доставке еды?

Сервис «Деливери» не берет комиссии за свои услуги! Однако клиенты компании могут сэкономить еще больше. Существуют способы заказывать еду из любимых кафе и ресторанов по сниженной цене.

Советы от Promokodus

  • Следите за лучшими предложениями недели на главной странице сайта сервиса «Деливери». Список скидок, промокодов и вкусных подарков постоянно обновляется.
  • Интересные спецпредложения также представлены в блоке «Лучшее для вас» на странице выбора заведения. Каждый месяц в карусели появляются новые кондитерские, кафетерии, шашлычные и пиццерии.
  • Введите адрес своей электронной почты в специальную форму и получайте рассылку акций, новостей и бонусов без спама.
  • Регистрируйтесь на сайте сервиса и оформляйте заказы через «Личный кабинет». За каждую покупку начисляются баллы, которые обмениваются на еду или электронные сертификаты партнерских организаций.
  • Заведите бесплатную карту «Много.ру» и вводите ее номер при каждом оформлении доставки. Копите бонусы и обменивайте их на призы в одном из 200 магазинов-партнеров.
  • Становитесь членом официальных групп «Деливери» в мессенджерах и социальных сетях. Участвуйте в конкурсах и розыгрышах ценных подарков.
  • Следите за появлением свежих промокодов на страницах сайта promokodus.com. Коды необходимо копировать и использовать при оформлении заказа.

Советы по использованию скидочных кодов «Деливери»

Прежде чем оформлять доставку еды на сайте market-delivery.yandex.ru, проверьте наличие актуальных купонов от Promokodus. Бонусный ваучер представляет собой уникальную комбинацию цифр и букв, которая дает право на получение подарка или других выгодных условий. Выберите подходящее предложение на странице фирмы. Обратите внимание на срок действия и дополнительные условия акции: чаще всего она не суммируется с другими скидками и спецпредложениями. Нажмите «Открыть купон» и скопируйте появившийся в особом окне шифр. 

Перейдите на сайт сервиса «Деливери» и введите адрес доставки: так вы увидите список активных в вашем районе точек общепита. Если вы зарегистрированы в программе, войдите в свой аккаунт, чтобы копить и тратить баллы. Выбирайте любимые блюда и не забывайте просматривать список суперскидок на главной странице. Пользуйтесь поиском по категориям еды и названиям заведений. Подходящие позиции меню отправляйте в «Корзину» кнопкой «Заказать». 

Когда выбор будет сделан, перейдите на вкладку «Корзина». Здесь вы можете изменить количество блюд и добавить соусы, снеки и напитки. Введите контактный телефон для связи с курьером. Промокод необходимо внести в соответствующее поле и активировать. После этого вы увидите конечную стоимость вашей покупки. Кликните «Оформить заказ» и ждите, когда «Деливери» доставит любимые лакомства прямо вам домой или в офис. 

Хотите слегка перекусить на ходу или подкрепиться как следует, отметить семейный праздник или корпоратив и при этом не потратить чересчур много средств? Наш сервис поможет вам в этом. С промокодами «Деливери» за январь 2024 года доставка еды станет проще, удобнее и выгоднее.

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