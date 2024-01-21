Вкусная доставка от «Деливери»

«Деливери» (ранее «Маркет Деливери», Delivery Club)– популярный сервис доставки готовой еды на основе единой системы заказов. В его базе собраны сотни кафе и ресторанов, суши-баров, пиццерий и кофеен. За 10 лет работы к клубу примкнуло несколько десятков миллионов участников в 90 городах по всей России. Организовать дружескую вечеринку, сытный семейный ужин или легкий обед в офисе теперь легко. Принцип работы сервиса прост: пользователь может заказывать блюда из различных заведений общественного питания в одном окне, при этом вся контактная информация вводится однократно, а услуги сайта абсолютно бесплатны. Кроме того, на market-delivery.yandex.ru есть возможность сравнивать цены разных ресторанов, оставлять отзывы и оценивать качество работы доставщиков. Цены на еду такие же, как на страницах компаний партнеров, все скидки и промоакции дублируются. С мобильным приложением «Деливери» для смартфонов на iOS и Android оформлять заказы можно из любой точки вашего города, не отрываясь от основных дел. За каждый заказ через «Личный кабинет» начисляются баллы, которые обмениваются на вкусные призы или скидки у партнеров. А с помощью секретных промокодов вы получите дополнительные блюда или дисконт на покупку.

Ассортимент службы доставки «Деливери»

Сервис сотрудничает с более чем 5500 кафе и ресторанов готовых блюд, среди которых «СушиШоп», Burger King, «FARШ», «Чайхона №1», GyroGrill, «Харбин», «Кофе Хауз», Mollie’s, «Пироговый дворик» и другие. С помощью «Деливери» можно заказать:

пиццу с различными наполнителями (вегетарианскими, острыми и сладкими) на тонком или пышном тесте;

суши и роллы (классические, запеченные, острые, десертные), а также сеты с ними;

WOK – рисовую, гречневую или яичную лапшу в коробочке с мясным или овощным наполнителем и соусом;

шашлыки из баранины, свинины, курицы, рыбы или говядины с гарниром и овощами;

шаурму и фалафель в лаваше, пите или на тарелке;

осетинские и русские пироги с сытными и сладкими начинками;

бургеры, картофель фри и айдахо, куриные крылышки, наггетсы, голени, гренки, луковые кольца и другой фастфуд.

Кроме того, здесь можно заказывать супы, салаты, пасту, хот-доги, десерты и напитки. С помощью сервиса вы сможете легко организовать праздник, бизнес-ланч или завтрак. Большим компаниям придутся по вкусу всевозможные комбо-наборы, а экономных клиентов порадуют частые акции и эксклюзивные промокоды. В ресторанах, сотрудничающих с «Деливери», представлены блюда японской, китайской, индийской, русской, грузинской, украинской, итальянской, мексиканской, вьетнамской и паназиатской кухонь. В списке партнеров есть как бюджетный фастфуд, так и заведения среднего и высокого ценового сегмента.

Как сэкономить на доставке еды?

Сервис «Деливери» не берет комиссии за свои услуги! Однако клиенты компании могут сэкономить еще больше. Существуют способы заказывать еду из любимых кафе и ресторанов по сниженной цене.

Советы от Promokodus

Следите за лучшими предложениями недели на главной странице сайта сервиса «Деливери». Список скидок, промокодов и вкусных подарков постоянно обновляется.

Интересные спецпредложения также представлены в блоке «Лучшее для вас» на странице выбора заведения. Каждый месяц в карусели появляются новые кондитерские, кафетерии, шашлычные и пиццерии.

Введите адрес своей электронной почты в специальную форму и получайте рассылку акций, новостей и бонусов без спама.

Регистрируйтесь на сайте сервиса и оформляйте заказы через «Личный кабинет». За каждую покупку начисляются баллы, которые обмениваются на еду или электронные сертификаты партнерских организаций.

Заведите бесплатную карту «Много.ру» и вводите ее номер при каждом оформлении доставки. Копите бонусы и обменивайте их на призы в одном из 200 магазинов-партнеров.

Становитесь членом официальных групп «Деливери» в мессенджерах и социальных сетях. Участвуйте в конкурсах и розыгрышах ценных подарков.

Следите за появлением свежих промокодов на страницах сайта promokodus.com. Коды необходимо копировать и использовать при оформлении заказа.

Советы по использованию скидочных кодов «Деливери»

Прежде чем оформлять доставку еды на сайте market-delivery.yandex.ru, проверьте наличие актуальных купонов от Promokodus. Бонусный ваучер представляет собой уникальную комбинацию цифр и букв, которая дает право на получение подарка или других выгодных условий. Выберите подходящее предложение на странице фирмы. Обратите внимание на срок действия и дополнительные условия акции: чаще всего она не суммируется с другими скидками и спецпредложениями. Нажмите «Открыть купон» и скопируйте появившийся в особом окне шифр.

Перейдите на сайт сервиса «Деливери» и введите адрес доставки: так вы увидите список активных в вашем районе точек общепита. Если вы зарегистрированы в программе, войдите в свой аккаунт, чтобы копить и тратить баллы. Выбирайте любимые блюда и не забывайте просматривать список суперскидок на главной странице. Пользуйтесь поиском по категориям еды и названиям заведений. Подходящие позиции меню отправляйте в «Корзину» кнопкой «Заказать».

Когда выбор будет сделан, перейдите на вкладку «Корзина». Здесь вы можете изменить количество блюд и добавить соусы, снеки и напитки. Введите контактный телефон для связи с курьером. Промокод необходимо внести в соответствующее поле и активировать. После этого вы увидите конечную стоимость вашей покупки. Кликните «Оформить заказ» и ждите, когда «Деливери» доставит любимые лакомства прямо вам домой или в офис.

Хотите слегка перекусить на ходу или подкрепиться как следует, отметить семейный праздник или корпоратив и при этом не потратить чересчур много средств? Наш сервис поможет вам в этом. С промокодами «Деливери» за январь 2024 года доставка еды станет проще, удобнее и выгоднее.