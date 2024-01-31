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Промо-коды и купоны GoDaddy

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Очень доволен хостингом. Попробовал его бесплатно и остался здесь насовсем. Работает стабильно, не вылетает, а мелкие косяки у каждого случаются. Техподдержка решает вопросы в считанные минуты. Тарифы адекватные, есть множество плюшек, а на красивое имя всегда можно найти промокод на скидку.

  • Шевелев Пётр
  • 13.02.2019

Есть у меня несколько доменов для сайтов на иностранную аудиторию в этом регистраторе. Ничего особого про него сказать не могу, проблем с ними у меня никогда не было, цены средние, качество устраивает, переодичсеки только присылает всякую муть на почту, но не часто - так что не напрягает. В общем на мой взгляд обычный регистратор, хоть и считается одним из самых крупных.

  • Максим
  • 13.11.2014
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