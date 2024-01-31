Zombie Tsunami – это забавная «мультяшная» аркада для современных смартфонов. Тебе предстоит примерить на себя роль симпатичного зомби и бросить вызов обычным горожанам. Смело и с аппетитом поедай беспомощных людишек, получай поддержку целой орды друзей, используй различные улучшения и устанавливай новые мировые рекорды! С продуманным, интуитивно понятным управлением легко справится не только взрослый, но и ребенок. Во время прохождения игры не заскучают даже самые требовательные геймеры: тебя ждут сотни креативных заданий и несколько эксклюзивных локаций. Если тебя заинтересовала оригинальная онлайн-игра, обязательно примени наши промокоды (коды) Zombie Tsunami за январь 2024 года. Получи полезные бонусы для любимого виртуального приключения! Для зачисления монет или предметов необходимо своевременно активировать промокоды «Зомби Цунами».

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