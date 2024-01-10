КАПИТАЛ LIFE – одна из крупнейших российских организаций, чья деятельность связана со страхованием жизни. Компания имеет обширную агентскую сеть, а её интересы представляют более 7500 консультантов по всей стране. Благосостояние граждан и забота об их личном благополучии является приоритетным направлением работы страховщика. На сайте представлены различные варианты сервиса. Клиент может выбрать услуги накопления или инвестиций, принять участие в программе защиты от несчастных случаев, а также приобрести медицинский или туристический полис. Владельцам бизнеса доступны корпоративные проекты. Воспользуйтесь выгодными страховыми предложениями на оптимальных условиях! В нашем каталоге вы найдете действующие промокоды «Капитал Лайф» за январь 2024 года. Применяйте их при онлайн-заказе, чтобы обрести уверенность в завтрашнем дне без ущерба для бюджета!

Подробнее Скрыть