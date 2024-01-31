«Авокадо Суши» предлагает популярные японские блюда с доставкой до двери. В меню ты найдешь холодные, запеченные и жаренные в кляре роллы, а также сеты с овощными, рыбными и сырными начинками. В ассортименте есть пицца с пепперони, морским коктейлем и ветчиной, лапша удон и соба, а также напитки и различные соусы. В каталоге представлено подробное описание каждого товара, включая его точный вес и состав. Среднее время ожидания курьера – от 60 до 75 минут. Заявки принимаются как на фирменном сайте, так и по телефону. Регулярные акции компании позволяют новым и постоянным покупателям экономить солидные суммы денег! Хочешь узнать все подробности о специальных предложениях? Мы приготовили для тебя список всех действующих вариантов и периодически дополняем его актуальными новинками. Ищи оптимальные промокоды «Авокадо Суши» за январь 2024 года и получай скидки или бонусы!

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