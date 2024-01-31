Velocity – это отличный интернет-магазин в Москве для спортивных людей! В ассортименте велосипеды и самокаты, мотоциклы и запчасти к ним, для детей и взрослых. Воспользуйся услугами сервиса и почини свое устройство или с легкостью подбери детали. Магазин радует своих клиентов регулярными акциями и распродажами. Вступай в бонусную программу лояльности и трать баллы на подарки. А с промокодами Velocityk ты сможешь дополнительно понизить стоимость выбранных товаров и сэкономить деньги на другие полезные вещи. Забери заказ самостоятельно из пункта самовывоза или закажи доставку по городу и всей России. Оплата доступна наличными и картой, а также в рассрочку и в кредит. Звони по указанному телефону для помощи в выборе и консультации по каталогу. Не забудь активировать промокоды «Велосити» (Velocity) за январь 2024 года при оформлении покупок и радуйся полученной выгоде и обновкам.

Подробнее Скрыть