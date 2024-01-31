Wink – это современный онлайн-кинотеатр от компании «Ростелеком». С помощью фирменного приложения ты сможешь просматривать любимые каналы, популярные фильмы, сериалы, мультики, познавательные передачи и обучающие видеоролики на экране своего телефона, планшета или смарт-телевизора. В коллекции постоянно появляются новинки мирового кинематографа. Клиент может выбрать один из вариантов платной подписки в зависимости от индивидуальных предпочтений. К учетной записи одновременно можно подключить до пяти устройств. Желаешь насладиться всеми преимуществами сервиса? Активируй действующие промокоды (коды) wink.ru («Винк») за январь 2024 года! Внизу данной страницы мы размещаем лучшие купоны, позволяющие экономить на покупке различных подписок и ТВ-пакетов. Наслаждайся экономией!

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