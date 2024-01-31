Компания «Мой Автопрокат» предоставляет в аренду легковые автомобили. Сервис работает в популярных туристических локациях России, а также за рубежом. Забронируй транспорт через онлайн-форму или по телефону, укажи подходящую модель и забери выбранную машину в назначенном месте в указанное в заявке время! Услуга доступна физическим и юридическим лицам. В парке организации – более 300 единиц, включая представительские иномарки. Забрать или сдать автомобиль можно днем или ночью в любом из городов присутствия фирмы. Принимается оплата банковскими картами и наличными средствами. Хочешь сэкономить деньги при расчете за прокат? Обрати внимание на промокоды «Мой Автопрокат» (mycarrental.ru) за январь 2024 года, размещенные на нашем сайте. Изучай выгодные предложения из списка, активируй оптимальные варианты и получай крупную скидку или другие приятные привилегии!

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