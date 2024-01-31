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Купоны на скидку и промокоды Zara

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Отзывы покупателей

В моем городе,к сожалению, нет фирменного магазина, но я часто посещаю его, когда бываю в соседнем. Рада, что есть возможность заказывать одежду в интернет-магазине, потому что не всегда ест время,чтобы выбраться. Эта марка мне нравится своим ассортиментом - он всегда большой, коллекции пополняются очень часто, модели модные и интересные. Дизайнеры зары всегда следуют последним тенденциям моды, так что одежда не выглядит так,будто она еще при пошиве была уже немодной, а уж когда до полки добралась - и подавно. Из минусов - цены,конечно, довольно высокие, а качество материала, наоборот, часто не очень

  • Леся
  • 17.12.2015
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