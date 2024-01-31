River Flotilla (ранее – River Palace) – это уникальный ресторан-теплоход, оснащенный по последнему слову техники. Лайнер идеально подходит для туристической прогулки или роскошного банкета. Незабываемое путешествие по Москве-реке, восхитительные шоу-программы, оригинальное меню, созданное с учетом лучших европейских и русских традиций, – далеко не все сюрпризы, которые ждут гостей! На главной палубе располагается сцена, оснащенная звуковым и световым оборудованием. В теплое время года заказчики с удовольствием организовывают барбекю и шумные вечеринки. Все детали мероприятий обязательно согласовываются с клиентом. Желаешь забронировать билеты или заказать банкет на riverpalace.ru? Мы знаем, как организовать праздник без огромных затрат! Активируй купоны River Flotilla (ранее – River Palace) за январь 2024 года и получи гарантированную скидку или приятный бонус. Все актуальные купоны собраны на этой странице.

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