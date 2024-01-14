Немного о Lamoda

Интернет-магазин Lamoda – настоящий рай для любителей шопинга. Это ведущая платформа в сфере моды и красоты, на которой представлены миллионы товаров различных наименований и брендов. Где еще можно найти абсолютно всё в одном месте, не выходя при этом из дома? «Ламода» была основана в 2011 году и мгновенно стала популярной благодаря широкой логистической сети экспресс-доставки. Теперь Lamoda Group имеет собственную мощную инфраструктуру: складские помещения, фотостудии, IT- платформу, call-центр и курьерскую службу. Сегодня магазин функционирует на территории России, Казахстана, Белоруссии и Украины. В ассортименте представлены как отечественные, так и зарубежные бренды. Компания сотрудничает с надежными поставщиками и имеет все необходимые сертификаты для подтверждения надлежащего качества позиций в каталоге. Цены здесь низкие, и всё благодаря прямому сотрудничеству со многими производителями и размещению товаров других компаний-продавцов.

Ассортимент

В интернет-магазине представлено более 2 миллионов товаров различных категорий для мужчин, женщин и детей:

одежда;

обувь;

аксессуары:

парфюмерия;

косметика;

товары для дома;

спортивная продукция.

Здесь можно найти вещи на любой вкус и цвет: ассортимент постоянно пополняется. На сайте все товары удобно разделены на категории, а также есть функция поиска по любимому бренду. Купить понравившуюся одежду можно всего в два клика.

Почему Lamoda?

Главным преимуществом данного интернет-магазина является служба экспресс-доставки, которая позволяет получить желанную вещь уже на следующий день или в течение короткого промежутка времени. Девиз компании: «Мода с доставкой на дом». Возможность примерки – еще одно неоспоримое достоинство. Любая покупка через интернет – это большой риск, но теперь не стоит волноваться, что одежда не подойдет по размеру или качеству, ведь курьер выделит вам 15 минут для проверки и примерки вещей. Что может быть удобней? Кроме того, «Ламода» позаботилась и об удобстве процесса оплаты. Вы можете приобрести покупку после примерки не только наличными, но и банковской картой: у каждого курьера есть при себе терминал.

Другие достоинства Lamoda:

широкий ассортимент продукции;

удобная система возврата;

наличие программы лояльности (накопление баллов на скидку);

частые распродажи и выгодные акции, скидки;

возможность доставки на дом;

использование специальных купонов для дополнительной скидки;

помощь в выборе размера;

все товары сфотографированы в собственной студии;

удобный интерфейс интернет-сайта;

наличие множества подсказок по выбору одежды;

центр поддержки покупателей;

мобильная версия сайта и наличие фирменного приложения;

наличие сертификатов-гарантов качества;

размещение на сайте других продавцов;

создание готовых модных образов в Fashion-блоге.

Доставка и оплата товаров

Доставка доступна для сотен городов на территории РФ, Белоруссии, Казахстана и Украины, и это выгодно отличает «Ламоду» от других компаний. У магазина есть множество различных способов экспресс-доставки на дом:

бесплатно без примерки;

бесплатно с возможностью примерки (15 минут), причем курьер приедет в удобное для себя время;

платная доставка в удобное для вас время с возможностью примерки (15 минут).

Вся доставка производится на следующий день после оформления заказа. Кроме того, у магазина большая сеть пунктов самовывоза, забрать из которых заказ можно самостоятельно. Можно также воспользоваться услугами «Почты России», что очень удобно для жителей удаленных уголков страны. На сайте Lamoda можно подробнее узнать, где находится в данный момент ваш заказ, введя его номер. Каждый может выбрать для себя удобный способ оплаты:

банковской картой (у каждого курьера есть с собой специальный терминал);

наличными;

картой «Ламода» от банка «Тинькофф»;

кредитной картой «Совесть»;

с помощью системы PayPal.

В магазине действует удобная система возврата товара. Его можно осуществить в течение 2 недель с момента совершения покупки, воспользовавшись услугой курьера, через пункт выдачи или отправив вещи по почте.

Как получить скидку в «Ламоде»?

Интернет-магазин lamoda.ru постоянно балует своих покупателей выгодными акциями и скидками. Но помимо этого есть еще немало вариантов экономии: выберите для себя наиболее удобный.

Скидка за подписку на новости магазина. Она предоставляется единовременно на любую сумму и равна 15 %. Чтобы ее получить, необходимо просто ввести на сайте адрес своей электронной почты. Промокод на первую покупку. Каждый новый зарегистрированный пользователь получает подарочный купон на определенную сумму. Для этого необходимо ввести специальный промокод, доступный на нашем сайте. Кроме того, магазин дарит купон еще большую сумму, если вы совершаете достаточно крупную покупку. Распродажи. Такие акции проводятся в конце уходящего сезона на прошлые коллекции. Ротация товара происходит для освобождения складских помещений и закупки новых вещей. Промокоды – это особого рода код, состоящий из цифр и букв и предоставляющий привилегии на определенных условиях. Промокоды на дополнительную скидку можно найти на специализированных сайтах, например, на promokodus.com. Воспользоваться ими возможно при оплате, когда все товары будут добавлены в «Корзину». Для этого необходимо ввести код в специальную графу «Промокод» и оплатить итоговую цену товара со скидкой. Черная пятница и Киберпонедельник – это еще отличные варианты грандиозного, но экономного шопинга. Размер скидки в эти дни достигает 90%. Распродажи проводятся по одному разу в год, об их сроках «Ламода» сообщает своим покупателям заранее. Участие в программе лояльности Lamoda friends&family. Размер скидки и накапливаемых бонусов зависит от процента выкупленных вещей из числа оформленных в интернет-магазине. Персональные предложения будут доступны после накопления определенного количества баллов. Дополнительные бонусы можно получить за участие в опросах. Промокод на первую покупку через мобильное приложение. Скачав мобильное приложение «Lamoda», каждый клиент получит скидку после введения кода.

Как использовать промокоды на сайте «Ламода»? Пошаговая инструкция

На нашем сайте под описанием условий применения каждого промокода есть кнопка «Открыть купон». После ее нажатия вы сможете увидеть специальный шифр – это и есть промокод, который поможет сэкономить на покупках в магазине. Внимательно ознакомьтесь с его условиями и сроком действия. Это может быть акция лишь на определенный раздел или категорию сайта. Кроме того, скидка часто не распространяется на товары некоторых брендов. Внимание! Перед применением промокода вам необходимо все нужные товары поместить в корзину на сайте «Ламода»! Чтобы воспользоваться промокодом, выполните несколько простых действий.

Зайдите на сайт promokodus.com и найдите действующие промокоды магазина Lamoda. Выберите подходящую для себя акцию и нажмите «Открыть купон». Кликните мышкой на «Применить код», и тогда он автоматически будет применен и открыт в вашей «Корзине» на сайте магазина. Или же нажмите «Копировать», затем перейдите на сайт lamoda.ru и откройте «Корзину». Внизу будет видно нужное нам поле «Промо-код»: вставьте туда промокод, нажмите «Применить», и итоговая сумма будет автоматически изменена.

Вот так просто вы можете сэкономить. Приятных вам покупок вместе с сервисом Promokodus!