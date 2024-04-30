ФК «Краснодар» – официальный интернет-магазин клуба, его «черно-зеленый» представитель. Помимо формы для тренировок и игр, в ассортименте есть спортивная и повседневная одежда для всей семьи. На сайте представлена услуга нанесения персональной информации. В продаже имеются сувениры и подарки. Магазин часто проводит большие распродажи в связи с расширением коллекций. Доставка осуществляется по России и близким странам: курьер или самовывоз из пунктов выдачи. Способы оплаты – банковские карты или бесконтактные платежи. Есть сервис приобретения покупок по частям. Оформление и оплата заказа онлайн доступны круглосуточно. Будь ближе к любимой команде и покупай форму, используя коды купонов ФК «Краснодар» за апрель - май 2024 года! Это отличная возможность приобрести фирменную продукцию по сниженной цене. Вместе с гарантированным качеством ты получаешь незабываемые моменты!

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