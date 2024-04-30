Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» (yaltaintourist.ru) предлагает посетителям великолепные условия для отдыха на черноморском побережье. Клиенты могут расположиться в уютных номерах стандартного и повышенного класса либо забронировать апартаменты с шикарным интерьером и мини-кухней. В отеле вас ждут безграничные возможности для развлечений: чистые бассейны, соляная пещера, SPA-комплекс, элегантный океанариум и удобные площадки для активных занятий спортом. Особое внимание компания уделяет маленьким гостям: для них в центре предусмотрены анимационные программы и игротека. Наслаждайтесь отдыхом без ограничений: заказывайте услуги отеля по минимальной цене, используя купоны и промокоды на скидку «Ялта-Интурист» за апрель - май 2024 года. На этой странице мы размещаем для вас все действующие предложения фирмы. Специальные коды «Ялта-Интурист» нужно вводить в соответствующее окно на этапе бронирования.

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