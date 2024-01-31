Ryba Family – это ресторан японской кухни. В широком ассортименте блюда из высококачественных премиальных ингредиентов, приготовленные профессиональными поварами. Выбирай скорее разнообразные суши и роллы, гунканы и сашими, салаты и закуски, десерты, завтраки и многое другое. Тебя ждет изысканная и вкусная еда, особая атмосфера и высокий уровень сервиса. Становись участником программы лояльности и пользуйся кешбэком за покупки. Доставка блюд осуществляется по всей Москве, также возможен самовывоз с одной из точек. Оплатить можно заранее на сайте или уже в руки курьеру картой или наличными на выбор. Следи за рестораном в социальных сетях и узнавай обо всех новостях первым. Скачивай мобильное приложение, регистрируйся и получай баллы уже на первый заказ. Активируй также наши промокоды на скидку Ryba Family («Рыба Фэмили») за январь 2024 года и лови дополнительное снижение цены.

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