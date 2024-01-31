«Ракета» – марка часов, выпускаемая старейшим заводом России. В каталоге представлены как специализированные часы: для полета в космос, подводного плавания или летчиков, так и исключительные из лимитированной коллекции. Но и классику с историческим дизайном с легкостью можно подобрать. Не стоит забывать, что у Петродворцового предприятия существует марка «Победа», которая также имеется на сайте. В наличии раздел с акциями, где скидки доходят до 50%. На все товары распространяется гарантия. Покупку можно оплатить онлайн через защищенную платежную систему PayU или наличными/банковской картой курьеру. При заказе на определенную сумму действует бесплатная экспресс-доставка. Применяйте промокоды «Ракета» за январь 2024 года для совершения выгодных покупок. Помните, что срок их действия ограничен. Не упустите возможность, о которой вы, возможно, долго мечтали!

Подробнее Скрыть