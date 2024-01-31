Space Sushi – это ресторан японской кухни с самыми большими порциями в Москве и Екатеринбурге. В ассортименте каталога суши и роллы, закуски, вегетарианское питание, десерты и напитки. Попробуй классические и оригинальные вкусы любимых блюд. Заказывай сеты на большие компании, укрась свой стол в праздник яркими блюдами. Скачивай мобильное приложение на телефон с любого маркетплейса и заказывай перекус со всеми удобствами! Подписывайся на социальные сети заведения, чтобы всегда быть в курсе новостей и классных акций. Доставка осуществляется курьером по всему городу, оплачивай и скорее ешь. Насладись свежайшими огромными красивейшими роллами. Забирай и воспользуйся промокодами на скидку Space Sushi («Спейс Суши») за январь 2024 года при заказе, чтобы снизить стоимость покупок и значительно сохранить бюджет. Оставь готовку на потом, не мори себя голодом, поешь с аппетитом уже сейчас!

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