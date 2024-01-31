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Попал на распродажу комплектующих, сумел собрать себе системник мечты с нуля. Мало того, что цены и так были занижены, откопал ваш сайт с промокодами, чуть подшаманил с акциями и сэкономил тысяч 5 точно. За это вам и магазину 123 большое спасибо.

  • Коля К.
  • 26.01.2019

Заказывал там графические планшеты оптом. Предоставили хорошую скидку и купон на следующую покупку. Всем доволен.

  • Алексей
  • 30.09.2018

Закупаю комплектующие для сборки компьютеров, фермы для майнинга. Выходит недорого. По купонам можно купить ноутбук или компьютер, сэкономив около 40%. Слежу за распродажами. Недавно смартфон покупал со скидкой 45%. На все товары предоставляются сертификаты. Для себя отметил магазинчик, чтобы почаще обращаться и поменьше платить.

  • Руслан
  • 09.09.2018

Заказ доставили быстро, перед этим отзвонилась девушка, оговорили все вопросы по доставке и заказу. Товар хорошего качества. Единственное что не понравилось - во время оформления заказа сайт нехило подвисал. Возможно это от того, что я заказывал поздно вечером (наверное был перегружен). А так все нормально.

  • Алексей
  • 10.05.2015

Хороший сайт, все легко и удобно. За заказом в пункт самовывоза пришел довольно таки поздно (незадолго до закрытия), несмотря на это, заказ мой уже собирали (список был не мал), продавцы задержались и не смотря на это были очень любезны. Был приятно удивлен. Теперь, когда что-то необходимо сюда заглядываю тоже.

  • Виктор
  • 22.03.2015

Покупал роутер. Хороший, скорость не режет, работает хорошо. Цены вполне приемлемая, заказ оформлял среди ночи, на утро он уже был доставлен в пункт самовывоза. Перед этим позвонила оператор, все разъяснила.

  • Олежка
  • 18.02.2015
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Информация о магазине 123.ru

О магазине

123.ru – это интернет-магазин компьютерной и бытовой техники. Весь перечень продукции, предложенной на сайте, имеет соответствующие сертификаты качества и приобретается только у проверенных поставщиков. Покупателям предлагается длительная гарантия на приобретенные товары, оперативная доставка во все города России, а также несколько способов оплаты приобретений.

логотип 123

В магазине 123.ру есть также много способов доставки, среди них покупатель может выбрать самый подходящий: курьером, с помощью самовывоза, доставка через ТК. Для больших покупок предлагается доставка с помощью транспортных компаний. Посмотреть условия доставки можно в соответственном разделе сервиса.

Ассортимент интернет-магазина

Ассортимент магазина 123 предлагает качественные товары. Они распределяются на разные категории, в зависимости от тематики: компьютеры и их комплектующие, современные мобильные телефоны и гаджеты, средства для красоты и здоровья и т.д.

главная страница

Кроме приобретения техники, вы можете заказать сборку компьютера из тех комплектующих, которые отвечают вашим запросам больше всего. Чтобы найти подходящие комплектующие, можно воспользоваться поиском на портале онлайн-магазина.

Как купить товары со скидкой

На портале онлайн-магазина 123.ru предлагается много вариантов для экономии денег. Покупатели могут воспользоваться такими предложениями для покупок по более низкой цене:

  • Уценка – специальный раздел, в котором предлагается техника по скидкам из-за испорченной упаковки. Также техника могла быть ранее отремонтирована.
  • Промокод 123 – специальное сочетание букв и цифр, которое позволяет заработать скидку на определенные товары либо услуги, а также специальные условия доставки. Для того чтобы приобретать в интернет-магазине продукцию на выгодных условиях необходимо проверить присутствие бесплатных промокодов.

Для покупок на сайте онлайн-магазина не обязательно создавать аккаунт, но только зарегистрированные пользователи могут участвовать в системе бонусов. Зарегистрированным покупателям с каждого приобретения приходят бонусы, которые используются покупателями для оплаты до половины стоимости покупок. Но потратить их можно лишь при оплате приобретения наличными.

каталог 123 ру

Клиенты магазина могут регулярно принимать участие в тематических акциях и приобретать продукцию на более выгодных условиях. По акции могут предлагаться товары определенной тематической группы. Об этом можно узнать на сайте магазина в соответственных разделах. Также онлайн-магазин проводит акции вместе с поставщиками, тогда покупатели могут получить приятные подарки.

Как использовать промокод

Промокод 123.ru популярный среди покупателей благодаря простому использованию. Для этого не придется регистрироваться на сервисе магазина. Но на период покупки он обязательно должен быть действительным. На полученную скидку по актуальному купону не действуют акции магазина. Чтобы быстро активировать купон 123.ru, необходимо:

  • копировать действующий промокод;
  • зайти на сайт онлайн-магазина;
  • отправить в корзину необходимый товар;
  • написать в специальном поле промокод и нажать на раздел «Применить»;
  • проверить активацию предложения;
  • завершить приобретение.

В некоторых случаях скидка по действующему купону не распространяется на новые товары. Также иногда устанавливается ограничение по сумме для приобретения со скидкой. Полученная скидка может предоставляться в деньгах либо в процентах.

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