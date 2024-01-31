О магазине

123.ru – это интернет-магазин компьютерной и бытовой техники. Весь перечень продукции, предложенной на сайте, имеет соответствующие сертификаты качества и приобретается только у проверенных поставщиков. Покупателям предлагается длительная гарантия на приобретенные товары, оперативная доставка во все города России, а также несколько способов оплаты приобретений.

В магазине 123.ру есть также много способов доставки, среди них покупатель может выбрать самый подходящий: курьером, с помощью самовывоза, доставка через ТК. Для больших покупок предлагается доставка с помощью транспортных компаний. Посмотреть условия доставки можно в соответственном разделе сервиса.

Ассортимент интернет-магазина

Ассортимент магазина 123 предлагает качественные товары. Они распределяются на разные категории, в зависимости от тематики: компьютеры и их комплектующие, современные мобильные телефоны и гаджеты, средства для красоты и здоровья и т.д.

Кроме приобретения техники, вы можете заказать сборку компьютера из тех комплектующих, которые отвечают вашим запросам больше всего. Чтобы найти подходящие комплектующие, можно воспользоваться поиском на портале онлайн-магазина.

Как купить товары со скидкой

На портале онлайн-магазина 123.ru предлагается много вариантов для экономии денег. Покупатели могут воспользоваться такими предложениями для покупок по более низкой цене:

Уценка – специальный раздел, в котором предлагается техника по скидкам из-за испорченной упаковки. Также техника могла быть ранее отремонтирована.

Промокод 123 – специальное сочетание букв и цифр, которое позволяет заработать скидку на определенные товары либо услуги, а также специальные условия доставки. Для того чтобы приобретать в интернет-магазине продукцию на выгодных условиях необходимо проверить присутствие бесплатных промокодов.

Для покупок на сайте онлайн-магазина не обязательно создавать аккаунт, но только зарегистрированные пользователи могут участвовать в системе бонусов. Зарегистрированным покупателям с каждого приобретения приходят бонусы, которые используются покупателями для оплаты до половины стоимости покупок. Но потратить их можно лишь при оплате приобретения наличными.

Клиенты магазина могут регулярно принимать участие в тематических акциях и приобретать продукцию на более выгодных условиях. По акции могут предлагаться товары определенной тематической группы. Об этом можно узнать на сайте магазина в соответственных разделах. Также онлайн-магазин проводит акции вместе с поставщиками, тогда покупатели могут получить приятные подарки.

Как использовать промокод

Промокод 123.ru популярный среди покупателей благодаря простому использованию. Для этого не придется регистрироваться на сервисе магазина. Но на период покупки он обязательно должен быть действительным. На полученную скидку по актуальному купону не действуют акции магазина. Чтобы быстро активировать купон 123.ru, необходимо:

копировать действующий промокод;

зайти на сайт онлайн-магазина;

отправить в корзину необходимый товар;

написать в специальном поле промокод и нажать на раздел «Применить»;

проверить активацию предложения;

завершить приобретение.

В некоторых случаях скидка по действующему купону не распространяется на новые товары. Также иногда устанавливается ограничение по сумме для приобретения со скидкой. Полученная скидка может предоставляться в деньгах либо в процентах.