Novikov School – школа кулинарии и ресторанного менеджмента, где регулярно проводятся онлайн- и офлайн-курсы, а также мастер-классы для любителей готовить и радовать близких. Для профессиональных поваров предусмотрены обучения по повышению квалификации. Для владельцев ресторанов и тех, кто хочет развиваться в этом бизнесе, подготовлены программы по управлению и развитию дела. Курсы организации рассчитаны как на взрослых, так и на детей, увлеченных искусством приготовления пищи. Здесь есть возможность обучиться еще и различным ремёслам: живопись, флористика, керамика и многое другое. Можно заказать любое мероприятие – от дня рождения до корпоратива. Если хочется интересно провести время и изучить что-то новое, попробовать себя в качестве шеф-повара высокой кухни, забирай промокоды Novikov School («Новиков Скул») за апрель 2024 года на нашем сайте и погружайся в изысканный гастромир.

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