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Отзывы покупателей
К самому сайту купонов вроде нет претензий...но может они всетаки далжны тоже следить за качеством услуг предлогаемых. А то только добавляют побольше. Есть разные купоны хорошие и не очень. Например, можно хорошо и дешевле посидеть в ресторане, официанты хорошо обслуживали, выбрали что хотели а заплатили меньше. А както пришла в салон по купону, а мне начали втирать другую процедуру с доплатой, не ту за которую я заплатила и выбрала на сайте. Однажды не воспользовалась купоном, мне вернули деньги. Если тшательно выберать акцию, то это выгодный сайт.
- Лесечка
- 25.12.2015
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