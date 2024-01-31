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Промокоды и коды на скидку Avon

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Отзывы покупателей

Раньше часто заказывала их косметику, очень нравилось, что дешево. Но и размеры баночек соответствующие( хорошая косметика, духи по приятным ценам. Люблю всякие масочки и кремы для лица. Приходит все быстро и аккуратно упаковано.

  • Олеся
  • 15.12.2016

Пользуюсь этой косметкой уже года 2 наверное. Всегда беру одно и тоже, особо не люблю экспериментировать с нововведениями). Раньше брала у девчонки на работе, потом когда уволилась оттуда стала заказывать на сайте. Удобно тем, что есть скидки и разные предложения сэкономить. Единственное, есть некоторые товары, которые мне не подходят - кожа отторгает, так что покупаю только то, что проверено временем

  • Ксения
  • 16.05.2015

Если тщательно выбирать продукцию, то можно найти и стоящие экземпляры. Несколько раз заказывала в эйвон. На сайте гораздо удобнее, чем ходит и искать консультанта по улицам города когда тебе что-то нужно). Единственное - не люблю я регистрироваться, а тут это необходимо если хочешь больше скидок). Так что теперь заказываю некоторые товары через сайт - удобно.

  • Яна
  • 26.04.2015

С продукцией Avon знакома еще со школы. Помню как девчонки приносили каталоги и мы листали их во время уроков в поисках чего-нибудь интересного). Товары конечно попадались разные, есть те, которые приобретала постоянно, а есть такие, которые мне не подошли. С появлением сайта заказы теперь делать гораздо удобнее, так как на работе никто не занимается продажей Эйвон, а бегать искать консультанта не очень то охота. Заказываю здесь туш, гель для душа, многое из серии средств для ног, средства для интимной гигиены ну и так по мелочи еще) Цены здесь низкие и в принципе качество товаров меня устраивает.

  • Алиса
  • 10.04.2015
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