Промокоды и коды на скидку Avon

Отзывы покупателей

Раньше часто заказывала их косметику, очень нравилось, что дешево. Но и размеры баночек соответствующие( хорошая косметика, духи по приятным ценам. Люблю всякие масочки и кремы для лица. Приходит все быстро и аккуратно упаковано. Олеся

Олеся 15.12.2016

Пользуюсь этой косметкой уже года 2 наверное. Всегда беру одно и тоже, особо не люблю экспериментировать с нововведениями). Раньше брала у девчонки на работе, потом когда уволилась оттуда стала заказывать на сайте. Удобно тем, что есть скидки и разные предложения сэкономить. Единственное, есть некоторые товары, которые мне не подходят - кожа отторгает, так что покупаю только то, что проверено временем Ксения

Ксения 16.05.2015

Если тщательно выбирать продукцию, то можно найти и стоящие экземпляры. Несколько раз заказывала в эйвон. На сайте гораздо удобнее, чем ходит и искать консультанта по улицам города когда тебе что-то нужно). Единственное - не люблю я регистрироваться, а тут это необходимо если хочешь больше скидок). Так что теперь заказываю некоторые товары через сайт - удобно. Яна

Яна 26.04.2015