Скучаешь? Нужно убить время? Проведи его в игре «Крушители Подземелий». Легкий геймплей, позволяющий играть одним пальцем. Занимательный сюжет, затягивающий в повествование. Даже когда тебя нет, награда продолжает копиться, надо лишь зайти и забрать. Также есть множество дополнительных режимов, которые не дадут заскучать. Простой, но интересный кликер займет тебя на многие часы. Более десяти тысяч уровней и ста разноплановых героев со своими умениями. Уникальная боевая PVP механика. Используй активные умения, находи артефакты, открывай новые знания, бери задания, дерись с монстрами, собирай с них лут и создавай новые полезные вещи. Отправься в бесконечное путешествие по живописным локациям. Забирай промокоды и бонус-коды «Крушители Подземелий» (Dungeon Crusher) за январь 2024 года, активируй и получай крутые преимущества. Проверь себя и играй с людьми со всего мира.

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