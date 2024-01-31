FreshDay – это сервис быстрой доставки еды для праздничных банкетов, фуршетов и корпоративов. Компания предлагает клиентам широкий ассортимент вкусных блюд с оригинальным оформлением: мясные, овощные и фруктовые канапе, воздушные круассаны с начинкой, сэндвичи, сочные пиццы, мини-бургеры и пирожки, пикантные шашлыки и классические русские блины. Соблюдаете принципы правильного питания, но не всегда находите время на приготовление пищи? На сайте можно заказать сбалансированные программы для поддержания или снижения веса, очищения организма. Кроме того, клиентам предлагается безглютеновая выпечка. Наслаждайтесь аппетитной и полезной едой без переплаты! На этой странице размещаются все действующие промокоды FreshDay за январь 2024 года. Активируйте их при оформлении заказов на сайте, чтобы получать гарантированные скидки и подарки от кейтеринговой службы.

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