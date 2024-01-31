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Промокоды «Корпорации «Центр»

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Отзывы покупателей

Я никогда не пропускаю ни единой акции, не люблю расточительство. А вот моя цель на Черную Пятницу была одна – сменить свою старую бытовую технику. В итоге сделала неплохую подборку с огромной экономией, благодаря скидкам и промокодам на купонах. Оплатила по карте, оформила доставку, поэтому не потеряла лишнего времени и денег, да еще и получила гарантию. Что можно сказать – горжусь собой, что вовремя слежу за подобными акциями, что и всем советую.

  • Марьяна
  • 28.11.2017

Хотя бы за одну только беспроцентную рассрочку я очень благодарен интернет-магазину. На тот момент сломался мобильный телефон, не подлежал восстановлению, а это было неожиданностью. Цены в магазинах уже были немаленькие, подходящий для меня смартфон стоит от 500 баксов, а это от 30000 рублей. В общем к такому был не готов. В интернет-магазине "Корпорация Центр" оказался большой выбор телефонов по приемлемым ценам, к этому всему шла беспроцентная рассрочка. Конечно же, я согласился на такие выгодные условия! Заказ оформили и доставили быстро, товар качественный, без дефектов.

  • Игорь
  • 11.03.2017

Хочу поблагодарить Ваш магазин за качественный товар и доступные цены. Я покупала сковороду Tefal как раз попала на акцию. Покупкой осталась довольна. Буду и в дальнейшем делать покупки в Вашем магазине.

  • Наташа
  • 08.12.2016
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