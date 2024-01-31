«Галактика 2.0» (galaktica20.ru) – это огромный развлекательный комплекс, расположенный возле метро «ВДНХ» в г. Москве. Гости заведения могут посетить местный боулинг и бильярд, а также прекрасно провести время в караоке, попробовать фирменные коктейли в баре, посидеть с друзьями в ресторане, поиграть в аркадные автоматы. Компания предлагает возможность проведения различных мероприятий: корпоративов и детских дней рождения, свадеб и встреч одноклассников. Новое технологическое оборудование позволяет сделать праздник незабываемым. В клубе регулярно выступают талантливые диджеи и популярные артисты. Купоны и коды для боулинга «Галактика 2.0» за январь 2024 года позволят получить скидки на разные услуги развлекательного центра. Наслаждайся VIP-отдыхом без больших затрат! Экономь по максимуму вместе с нами.

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