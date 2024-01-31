Информационный портал BurdaStyle.ru посвящен стилю и моде. В фирменном интернет-магазине тебя ждет широкий спектр товаров для самостоятельного изготовления трендовой одежды: ткани, утеплители, наполнители, подкладки, нитки, иглы и другие аксессуары. На сайте представлен огромный выбор электронных выкроек, с помощью которых ты сможешь создавать собственные шедевры без длительной подготовки! Компания предлагает мастерицам пройти дистанционное обучение у опытных наставников. В онлайн-каталоге ты найдешь множество увлекательных уроков по вышиванию, декорированию, пэчворку и другим видам рукоделия. Посетители ресурса также могут оформить подписку на цифровые версии популярных журналов. Хочешь получить скидку или подарок? Воспользуйся промокодами «Бурда» (BurdaStyle) за январь 2024 года! Применяй их при оплате и оформляй заказ по сниженной стоимости!

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