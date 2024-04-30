На сайте center-sushi.ru ты сможешь найти блюда японской и итальянской кухни. Здесь можно попробовать разнообразные фруктовые минари. Если собираешься отметить праздник компанией в кругу друзей, то заказывай наборы, что будет бюджетнее. Тебя ждет ароматная пицца, суши, роллы, супы, коробочки вок и множество закусок. Заведение уделяет большое внимание контролю качества. Вся еда готовится только из свежих продуктов. Оплата доступна наличными или банковской картой. Есть возможность оформить самовывоз из ресторана или заказать доставку на дом, в офис. Выбирать из широкого ассортимента меню удобно онлайн или по телефону. Хочешь кушать всегда выгодно? Переходи на страницу с акциями, выбирай актуальные промокоды «Центр суши» за апрель - май 2024 года. Помни о том, что они действуют ограниченное время. Успей ввести их при оформлении заказа и получай приятные бонусы, подарки и скидки!

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