Тщательно выбираешь средства для ухода за кожей и макияжа? Создатели проекта Foam считают, что главная роль косметики – не маскировка, а поддержание естественной красоты и здоровья. Известные бьюти-эксперт и блогер объединили свои усилия, чтобы выбрать для тебя самые инновационные кремы, сыворотки, гели, шампуни, помады, парфюмерию и другие товары для повседневного использования. В каталоге представлена продукция популярных мировых брендов из России, Германии, США, Италии, Швеции, Франции и других стран. На сайте есть блог, в котором ты найдешь много полезных обзоров и рекомендаций от бьюти-экспертов. Компания предлагает доставку не только по РФ, но и за ее пределами. Хочешь оформить заказ со скидкой? Обрати внимание на промокоды Foam (Foambox) за январь 2024 года, опубликованные на этой странице. Используй их при оплате и экономь приятную сумму!

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