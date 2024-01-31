«Звенигород» представляет собой отель в парковой зоне с отличными номерами различных размеров и уровней комфорта, а также ценовых категорий. Ты сможешь расслабиться в СПА-центре или позаниматься разными видами спорта, поиграть в виртуальной реальности или походить по музею. Огромный выбор активностей и способов расслабления не даст заскучать или вернуться домой уставшим. Дети до восьми лет проживают со взрослыми бесплатно, для них специально выделена просторная игровая зона. На всей территории работает wi-fi. Для посетителей предусмотрена бесплатная парковка. Присоединяйся к программе лояльности и забирай приятные бонусы, а также следи за частыми вкусными акциями и экономь на отдыхе. Отдохни на славу в замечательных условиях! Активируй промокоды и купоны на скидку «Звенигород Парк» за январь 2024 года и получай снижение стоимости услуг. Зарядись энергией и наполнись здоровьем!

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