Промокоды и купоны Big Geek 📱
Активные купоны и промокоды BigGeek январь 2024
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Отзывы покупателей
Хороший магазин, отзывчивые консультанты в службе поддержки. Рассказали про сезонные акции, и предложили оформить скидочную карту. Заказ оформили быстро и доставили без проволочек, несмотря на праздничные дни. Еще и промокод дали на следующие покупки. Действительно доволен обслуживанием.
- Вадим
- 30.11.2018
Отличный магазин! Работа с клиентами на высоком уровне, цены почти как в США, товары оригинальные. Заказывал Samsung Galaxy S7, пришел абсолютно новый, в заводской пленке, не вскрытый телефон, а с ним гарантия. Думаю, буду заказывать еще, если понадобится техника)
- Егор
- 17.04.2017
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